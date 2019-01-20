Son Dakika Haberleri: Tokat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Tokat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

34 dakika önce

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Tüm süreçlerde Tokat liderine ve partisine sahip çıktı.

Tokat'ta AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı, System.String[]
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Tüm süreçlerde Tokat liderine ve partisine sahip çıktı. AK Parti yıkılmadı. Türkiye yıkılmadı. Bizi bundan sonra kimse asla yıkamayacak." dedi.

Büyükgümüş, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Tokat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar birçok badire atlattığını belirten Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"MİT krizi ile paralel devlet yapısının ilk emarelerini gördük. 2013 yılında 17/25 Aralık yargı darbesi ile biz bunların yargıdaki hain yapılanmasını gördük. 15 Temmuz'da milletimize nasıl silahlarını doğrulttuklarını, nasıl hain bir çetenin bu ülkede örgütlendiklerini gördük. Bu tüm süreçlerde Tokat liderine ve partisine sahip çıktı. AK Parti yıkılmadı. Türkiye yıkılmadı. Bizi bundan sonra kimse asla yıkamayacak."

Büyükgümüş, seçim dönemlerinde her nefsin imtihan edildiğini kaydederek, "Burada aday olan kardeşlerimizi, aday adayı olan kardeşlerimizi büyük bir imtihan beklediğini ifade etmek istiyorum. Aday olan kardeşlerim yarın aday adayı olan arkadaşları ile mutlaka bir araya gelmeli." diye konuştu.

Programda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat da konuşma yaptı.

Aday tanıtım törenine çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Politika
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