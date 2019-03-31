Son Dakika Haberleri: Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu Yeniden Başkan

Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu Yeniden Başkan

2 saat önce

TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.

Tokat'ta AK Parti'li Eyüp Eroğlu Yeniden Başkan, System.String[]
TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.

Tokat'ta AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezindeki seçmenlerin çoğunluğunun oyunu elde ederek yeniden başkan seçildi.

EYÜP EROĞLU KİMDİR? 

İlköğretimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Eroğlu, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayan Eroğlu, 2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilen evli ve 3 çocuk sahibi Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce biliyor. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:32 Kaynak: DHA

AK Parti, Tokat, Güncel
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