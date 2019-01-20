Son Dakika Haberleri: Tokat'ta AK Parti'nin 7 İlçede Başkan Adayı Değişti

Tokat'ta AK Parti'nin 7 İlçede Başkan Adayı Değişti

37 dakika önce

TOKAT (İHA) – AK Parti Tokat'ta 7 ilçede başkan adayı değişikliğine giderken, 4 ilçede mevcut belediye başkanlaır aday gösterildi.

Tokat'ta AK Parti'nin 7 İlçede Başkan Adayı Değişti, System.String[]
TOKAT (İHA) – AK Parti Tokat'ta 7 ilçede başkan adayı değişikliğine giderken, 4 ilçede mevcut belediye başkanlaır aday gösterildi.

AK Parti'nin Tokat ilçe ve belde belediye başkan aday tanıtım töreni Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Metin Polat ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ilçe ve belde belediye başkanlarını açıkladı.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Sulusaray Belediye Başkanı Halil Demirkol, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel aday gösterilmedi. Almus Belediye Başkan adayı Yüksel Mirzaoğlu, Pazar Belediye Başkan adayı Erdoğan Yılmaz, Reşadiye Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkan adayı Necmettin Coruk, Turhal Belediye Başkan adayı İlker Bekler, Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Ümit Mutlu Özügenç, Zile Belediye Başkan adayı ise Mehmet Salih Ün olarak açıklandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Ahmet Büyükgümüş, Tokat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:31:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta AK Parti'nin 7 İlçede Başkan Adayı Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]