TOKAT'TA AKRABASINI ÖLDÜRÜP KAÇAN ŞÜPHELİ, ORDU'DA YAKALANDI - Son Dakika

TOKAT'ta, 'arazi anlaşmazlığı' tartışmasında akrabası Atilla Korkmaz'ı (35) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Çetin Korkmaz (66), jandarmanın 10 gün süren çalışmasının ardından Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı.

Olay, 3 Mayıs'ta, Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Korkmaz ile akrabası Atilla Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin Korkmaz, üzerindeki tabancayla Atilla Korkmaz'a ateş etti. Atilla Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli Çetin Korkmaz'ın yakalanması için jandarma, özel ekip kurdu. Yapılan araştırmada Çetin Korkmaz'ın, Ordu'nun Ünye ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir akrabasının evinde olduğu belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve Niksar ilçesine getirilen şüpheli Çetin Korkmaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.