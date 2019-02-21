Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Akü Hırsızlığı

Tokat'ta Akü Hırsızlığı

41 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Tokat'ta Akü Hırsızlığı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki baz istasyonlarından akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri akü hırsızlığı ile ilgili oldukları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Jandarma, Zile, Tokat, Güncel
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