Tokat'ta Akü Hırsızlığı
41 dakika önce
Tokat'ın Zile ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Tokat
'ın Zile
ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçedeki baz istasyonlarından akü çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri akü hırsızlığı ile ilgili oldukları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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