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Tokat'ta altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tokat'ta altyapı çalışmaları devam ediyor

13.02.2022 15:08
Tokat'ta altyapı çalışmaları devam ediyor

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yeni hat yapım çalışmalarına devam ediyor.

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yeni hat yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni yapılaşma alanlarının olduğu bölgeler başta olmak üzere şehrin birçok noktasında aynı anda altyapı çalışmalarını sürdüren Tokat Belediyesi ekipleri, son bir hafta içinde havaların da elverişli olmasından dolayı yaklaşık 1000 metre uzunluğunda yeni altyapı çalışmasını hızlandırdı.

Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, 250 ve 300"ük hatların inşasına devam ediyor.

Altyapı çalışmalarının mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kesintisiz olarak devam edeceğini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 4 ayrı bölgede çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bir yerleşim yerinde yapılması gereken öncelikli iş altyapı yatırımları olduğunu anlatan Eroğlu, "Bizler de Tokat'ımızın yeni yerleşim alanları başta olmak üzere, şehirleşmenin ve nüfusun çoğaldığı alanlarda altyapı yatırımlarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Ekiplerimiz şu anda Kaşıkçıbağları Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 2357. sokak, 55. sokak, 2345. ve 40. sokaklarda kanalizasyon hat yapımını tamamlıyorlar. Yaklaşık 1000 metre mesafede 250 ve 300'lük hatları inşa ediyoruz. Bölgelerimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.

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Tokat Belediyesi, Tokat, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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