Tokat'ta altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından kentin birçok yerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hızarhane Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat'ta altyapı sorununu çözmek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Eroğlu, "Özellikle kış ayları gelmeden yağmur suyu bertarafı konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Şu anda da Gaziosmanpaşa Bulvarı Hızarhane Caddesi'nde yağmur suyu bertarafı için yeni hat oluşturuyoruz. 900'lük büzlerle yaptığımız çalışma tamamlandığında bölgemizdeki sorunu da gidermiş olacağız. Altyapı çalışmalarımızın ardından yol ve kaldırımlarımızı düzenleyerek yolumuzu trafiğe açacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.