Tokat'ta Amatör Maçta Kavga
35 dakika önce
Tokat'ta dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör futbol ligi maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekip arasında kavga çıktı.
Tokat
'ta dün Topçamspor ile Erbaa
Gençlikspor arasında oynanan amatör futbol ligi maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekip arasında kavga
çıktı. Polisin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı.
Tokat Dış Sentetik Sahada dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı. Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil olunca polis sahaya girip kavgaya müdahalede bulundu. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:24 Kaynak: DHA
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