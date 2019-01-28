Tokat'ta Amatör Maçta Kavga; Elinde Sopayla Futbolculara Saldırmaya Kalktı
1 saat önce
TOKAT'ta dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı.
TOKAT'ta dün Topçamspor ile Erbaa
Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga
çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdildi. Tokat
Dış Sentetik Saha'da dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı. Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil oldu. Polis
sahaya girip taraflara müdahalede etti. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kavga görüntüleri
-Polisin müdahelesi
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:08 Kaynak: DHA
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