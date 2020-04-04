Tokat'ta ambulans devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren Sebahattin Oltulu'yu Turhal Devlet Hastanesinden Tokat Devlet hastanesine götüren Ali Genç idaresindeki 60 BD 272 plakalı ambulans, şarampole devrildi.

Kazada Oltulu ve Genç ile araçta bulunan sağlık görevlileri Ali Meral ve Beyhan Akyazı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.