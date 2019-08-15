Tokat'ta anız yangını
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:53 Kaynak: AA
'ın Yeşilyurt
ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çırdak ve Çıkrık mahalleleri arasında anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yeşilyurt ve Sulusaray
belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerce ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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