Son Dakika Haberleri: Tokat'ta anız yangını
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Tokat'ta anız yangını

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çırdak ve Çıkrık mahalleleri arasında anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yeşilyurt ve Sulusaray belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerce ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yeşilyurt, İtfaiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:53 Kaynak: AA
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