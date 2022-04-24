Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi - Son Dakika
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Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi

24.04.2022 23:33
Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi

TOKAT'ta ailesi ile birlikte merkeze bağlı köyden dönen Yeliz Akyel, önlerine çıkan anne ayı ve 4 yavrusunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

TOKAT'ta ailesi ile birlikte merkeze bağlı köyden dönen Yeliz Akyel, önlerine çıkan anne ayı ve 4 yavrusunu cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Tokat'ta Akyel ailesi iftar için merkeze bağlı Sarıtarla Köyüne gitti. İftar sonrası dönüş yolunda Topçam Yaylası mevkisinde aracın önüne 4 yavrusu ile anne ayı çıktı. Yeliz Akyel aracın önünden koşan anne ayı ve yavrularını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bir süre aracın önünde koşan ayı ve yavruları daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.

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Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi
Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi
Tokat'ta anne ayı 4 yavrusuyla görüntülendi
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İftar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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