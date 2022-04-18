Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

18.04.2022 14:18
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Tokat'ta bir apartmanda çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Tokat'ta bir apartmanda çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesinde bulunan 3 katlı Uğur apartmanın çatısında çıkan yangı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgarlı havanın etkisiyle çatı kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bina sakinleri yangının apartmanın zemin katında bulunan pide fırınından kaynaklandığını ileri sürdü. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. - TOKAT

Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu
Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

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İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta apartmanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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