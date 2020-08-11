Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
TOKAT'ta, arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi.
TOKAT'ta, arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Sürcüler araçlarıyla, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak etkinlik alanına alındı.
Tokat Belediyesi'nce sebze hali yanında bulunan boş alanda arabalı açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe belediyeye müracaat eden vatandaşlar ailesi ile birlikte geldi. Belediye ekipleri '7'nci Koğuştaki Mucize' isimli filmi izlemek için gelen vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır ikram etti. Film izlemeye gelen vatandaşlara film başlamadan önce ise hokkabaz tarafından ateş gösterisi yapıldı. Film izlemek için ailesi ile birlikte alana gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Güzel bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğumuzda böyle yazlık sinemalar olurdu. İnsanlar gerek açık havada, gerekse böyle arabaları ile sinemalara gider izlerlerdi. Biz de bu nostaljiyi yeniden getirenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat halkını Tokat insanını özellikle şu salgın döneminde evlerinde sıkılıyorlar en azından böyle bir etkinlikte de aileleri ile beraber arabalarında güzel bir sinema filmini izlemenin zevkini tatsınlar istedik. Tabi bir ilki başlattık. Dört hafta boyunca her hafta salı günü bir filmimiz ile buluşacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 23:01
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bakan Koca'dan şiddet gören sağlık çalışanına destek mesajı Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı