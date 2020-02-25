Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı

6 saat önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kimlik tespiti yapılan 4 bin 659 kişiden arandığı tespit edilen 22 şahıs gözaltına alındı.

Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı, System.String[]

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında kimlik tespiti yapılan 4 bin 659 kişiden arandığı tespit edilen 22 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Jandarma Genel Komutanlığından gelen emir ile kamu düzenini, emniyet ve asayişi sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıslar ve her türlü suç aletinin ele geçirilmesi maksadıyla il genelinde uygulama yaptı. 135 ekip ve 463 personelin katıldığı çalışma kapsamında 265 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 bin 659 şahıs ise sorgulandı. Yapılan çalışma ile arandığı tespit edilen 22 kişinin yakalandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta aranan 22 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]