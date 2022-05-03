Tokat'ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niksar ilçesi Çalca köyünde sabah saatlerinde yaşandı. Çalca köyü yaylasında Çetin K. (66) ile Atilla Korkmaz (35) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin K. tabanca ile Atilla Korkmaz'a ateş etti. Tabanca ile vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Korkmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT