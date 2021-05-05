Arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide bulunan tilki yavruları koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Kuyucak beldesinde bir kişi, arazide 4 tilki yavrusu görünce yetkililere haber verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, beldeye giderek tilki yavrularını teslim aldı.
Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve 15-20 günlük olduğu belirlenen tilki yavruları, görevlilerce biberonla beslendi.
Yetkililer, tilkilerin gelişimlerini tamamladıktan sonra tekrar doğaya salınacağını belirtti.
Kaynak: AA
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