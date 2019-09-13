Tokat'ta, arızalı sokak lambalarını polis ihbar edecek

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından hayata geçirilen Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Polisler yanmayan sokak lambalarını görüntüleyip, sisteme yükleyerek çözüm üretilmesine yardımcı olacak.

TEDAŞ tarafından geliştirilen Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatı ile il merkezinde görev yapan polis ekiplerince kullanmaya başladı. Uygulama ile gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri yanmayan sokak aydınlatmalarının fotoğrafını çekip, sisteme yükleyerek ilgili elektrik firmasına iletilecek.

Sokak aydınlatmalarının emniyet için önemli olduğunu söyleyen Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, TEDAŞ'ın, sokak lambaları ile ilgili bir programı var. Biz bu uygulamayı polis ekiplerimizin akıllı telefonlarına indirdik. Hem mahalle bekçilerimizin hem de polis merkezi ekiplerimizin telefonlarına indirttik. Bizim için sokak aydınlatmaları çok önemli. Sokakların karanlık kalmaması güvenlik açısından da çok önemli. Yanmayan lambayı arkadaşlarımız çekiyor, telefonuna yüklemiş olduğu aplikasyona atıyor, o da otomatik olarak dağıtım şirketine gidiyor. Onlar da 24 saat içerisinde arızayı giderip tekrar fotoğrafı oraya yüklüyor. Biz baktığımızda arızalı lambanın yapılmış olduğunu görüyoruz. Eğer yapmazsa şirkete para cezası var. Onu yapmak yükümlülüğünde. Çok güzel bir uygulama. Böylelikle sokakların aydınlanmasını sağlamış oluyoruz. Arkadaşlarımıza bu haftadan itibaren talimat verdik. Bu uygulama ile bu takibi yapıyorlarö dedi.