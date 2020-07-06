Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu - Son Dakika

Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu

TOKAT'ta sera imalatçısı Faik Çalışkan (50), kendi arazisine asansörlü ve tam otomatik çilek serası kurdu.

TOKAT'ta sera imalatçısı Faik Çalışkan (50), kendi arazisine asansörlü ve tam otomatik çilek serası kurdu. Çalışkan, bu sistem sayesinde olumsuz şartlardan etkilenmeden üretim yapıyor.

Sera imalatçısı Faik Çalışkan, Hollanda ve İsrail'de kullanılan asansörlü ve tam otomatik çilek serasını Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde bulunan 5 bin metrekarelik arazisine uyguladı. Hava şartlarına göre üzeri açılabilen serada, kokopit malzeme üzerinde yetiştirilen 115 bin çilek, kurulan sistem sayesinde 10 dakikada sulanıyor.

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Çilek serasının kendi imalatları olduğunu belirten Faik Çalışkan, " Tokat'ta sera imalatı yapıyoruz. Kendimize de bir çilek serası yaptık. Şu anda bulunduğumuz sera bin metrekare üzerine kurulu asansörlü sistem dünyada 3 tane. Türkiye'de ise bu sistemi ilk defa biz yaptık. Topraksız tarım dediğimiz kokopitte yetiştiriyoruz. Seramız aynı zamanda asansörlü, otomasyonlu, iklimlendirilmeli. Bulunduğumuz seramızda 115 bin tane çilek bitkimiz var. 1,5 ay önce çileklerimizi ektik. İlk çiçekleri kestik. Şu anda ikinci çiçeklenmemiz oluyor. 15 gün sonra da ürünlerimizi alacağız" dedi.

'BÜTÜN KONTROL ELİMİZDE'

Seranın tam otomatik olduğunu belirten Çalışkan, "Seramızda iklim kontrol cihazlarımız var. Rüzgar çıktığı zaman tepe açılırlarımız otomatik olarak kendisini kapatıyor. Yağmur sensörlerimiz var. Yine yağmur başladığı zaman otomatik olarak kendisini kapatıyor. Hava normale döndüğü zaman seramız kendini otomatik olarak açmaktadır. Aynı zamanda yukarıda sislemelerimiz var. Nem azaldığı anda içeriye sis veriyor ve içerideki nem oranında dengeleme yapıyor. Bu sistemi sadece bir kişi kontrol ediyor. Ziraat mühendisimizin kontrolünde tek bir kişi, bütün sistemi kontrol edebiliyor. 115 bin çilek dikimi normalde 25 bin, 30 bin dönüm alana yapılırdı. Bizim burada ürünleri diktiğimiz kokopitler suyu yüzde 6 daha fazla tuttuğu için su sarfiyatı ve ilaç sarfiyatı topraktaki gibi olmuyor. Bizim burada ot alma derdimiz yok. Yağmur ve dolu derdimiz yok. Burada bütün kontrol bizim elimizde" diye konuştu.


Hollanda, İsrail, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu - Son Dakika
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