Tokat'ta asayiş - Son Dakika

Kemalpaşa köyünde bir kişinin evinde kaçak rakı ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma yürüten ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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