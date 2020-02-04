Tokat'ta asayiş uygulamasında aranan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta emniyetin yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ile servis araçları denetimi ile tek dal sigara satışının önüne geçmek için uygulama yapıldı.

Toplam 121 ekip, 349 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1927 şahıs, 91 okul ve çevresi, 35 metruk bina ve çevresi, 20 park-bahçe, 127 umuma açık yer, 7 içkili mekan, 265 araç kontrol edildi.

Uygulamada, bakaya olarak aranan 2, basit yaralama suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Bir iş yerine ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden dolayı tutanak tanzim edildi, kusurlu görülen 7 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 1364 lira para cezası uygulandı.