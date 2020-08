Tokat'ta asfalt çalışmaları - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekiplerinin, üç ayrı noktada asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt çalışmalarını teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

TOKİ bölgesindeki çalışmaların on gün içinde tamamlanacağını belirten Eroğlu, "Asfalt çalışmalarımıza yaz döneminde başladık, hızla devam ediyoruz. Doğukent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde C ve T bloklarımızı birbirine bağlayan caddemizin asfaltını yapıyoruz. Uzun yıllardır halkımızın talep ettiği, birtakım bozulmaların yaşandığı caddemizin hafriyatını alarak asfalta hazır hale getiriyoruz. Altyapısı, kaldırımları, asfaltı ve çevre düzenlemesi ile bu caddemizi güzel bir cadde haline getireceğiz. TOKİ konutlarında oturan sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Eroğlu, "Son 6 yılın en çok asfalt attığımız birkaç yılından birisi olacak. Rekorumuzu 2018 yılında yapmıştık. Tokat Belediyesi tarihinde en yüksek asfalt çalışmasını yaparak rekor yapmıştık. Bu yıl ise o hedefi tutturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Şehrimizin gelişmesi, büyümesi, değişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her şey Tokat şehri için. Her şey daha güzel bir Tokat şehrinde hep beraberce yaşamak için. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.