Tokat'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta asfalt çalışmaları sürüyor

10.10.2020 16:29
Tokat'ta asfalt çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tokat Belediyesi ekiplerinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediyesi ekiplerinin asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediyesi tarafından başlatılan 2020 yılı asfalt çalışmaları sürüyor.

Yeni Mahalle Mustafa Satan Caddesi'nde asfalt kaplama çalışmalarını teknik ekibiyle inceleyen Başkan Eyüp Eroğlu, önce altyapı sonra asfalt düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Mustafa Satan Caddesi'nin baştan sona altyapısıyla birlikte yenilendiğini anlatan Eroğlu, "2020 yılının asfaltta rekor bir yıl olacağını hemşehrilerimize söz vermiştik. Bu yıl içerisinde mevsimlerin el verdiği ölçüde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yeni Mahalle sakinlerimizle yapmış olduğumuz 'Mahalle Buluşmaları' toplantısında almış olduğumuz kararları, mahalle sakinlerimizin isteklerini belirli bir plan dahilinde yerine getiriyoruz." dedi.

Devlet hastanesinin hemen arkasında yer alan caddenin şehrin en önemli ana arterlerinden biri haline geldiğini, trafik yoğunluğunun da giderek arttığına işaret eden Eroğlu,, "Mustafa Satan Caddesi'nde asfalt işlemlerinden önce bölgede Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimizle 450 metre yağmur suyu drenaj hattımızı yaptık ve sel baskınlarını önlemek için bölgede yaklaşık 15 adet mazgal monte ettik. Yine bölgede yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki eski asbest su borularını değiştirerek, daha sağlıklı su için yeni içme suyu hattımızı yaptık." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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