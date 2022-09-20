Tokat'ta yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu

20.09.2022 18:16

Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında bulunan asfalt şantiyesinde yangın çıktı.

Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü yangında asfalt şantiyesinde zarar oluştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yangın yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Tokat'ta ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Tokat'ta ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2) Tokat haberleri: Tokat'ta asfalt şantiyesinde çıkan yangın korkuttu (2) TOKAT'TA ASFALT ŞANTİYESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU TOKAT'TA ASFALT ŞANTİYESİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:07:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta yangın çıkan asfalt şantiyesinde zarar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement