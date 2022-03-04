TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI - Son Dakika
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TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

04.03.2022 10:19

TOKAT'ta asker taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu Jandarma uzman çavuş İsmail Ergin(40) şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.

TOKAT'ta asker taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu Jandarma uzman çavuş İsmail Ergin(40) şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında yaşandı. Yolda yaşanan buzlanma nedeniyle Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan jandarma uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli ve bir çocuk babası İsmail Ergin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğerleri ise tedaviye alındı. Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI
TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

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Tokat'tan kahreden haber! Askerleri taşıyan araç kaza yaptı, kahraman Mehmetçik şehit oldu Tokat'tan kahreden haber! Askerleri taşıyan araç kaza yaptı, kahraman Mehmetçik şehit oldu Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Uzman Çavuş, Jandarma, Tokat, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI - Son Dakika
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