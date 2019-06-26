Tokat'ta, askerlerin erken terhis sevinci
1 saat önce
Tokat'ta, askerlerin erken terhis sevinciTOKAT - Tokat'ta erken terhis sevinci yaşayan askerler terminalde yoğunluk oluşturdu.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
'ta, askerlerin erken terhis sevinci
TOKAT - Tokat'ta erken terhis sevinci yaşayan askerler terminalde yoğunluk oluşturdu.
Askerlik sisteminin düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından askerlik süresinin 6 aya inmesi ile birlikte kışlalarda erken terhis sevinci yaşandı.Tokat'ta vatani görevini yapan askerlerden kimi 5 günü kimi 14 kimi ise 6 ay kala terhis oldu. 48. Piyade
Alayı, Komando
Taburu, İl Jandarma komutanlığında son kez içtimaya çıkan yüzlerce asker birliklerinden ayrıldı. Terhis evraklarını alan askerler valizlerini toplayarak Tokat Belediyesi
şehirlerarası otobüs terminalinin yolunu tuttu. Yoğunluk yaşanan terminalde askerler arkadaşları ile vedalaşarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolcu otobüsü firmaları askerlerin taleplerine cevap vermek için seferlerinde ayarlama yaptı.
Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA'sında
Güzel şarkıcı Britney Spears zor günleri geride bıraktı!
Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı