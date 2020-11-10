Tokat'ta, Atatürk özlemle anıldı - Son Dakika

TOKAT'ta, Mustafa Kemal Atatürk , ölümünün 82'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Bir inşaatta çalışan işçiler de saat 09.05'de durulan saygı duruşuna iskelede katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü nedeniyle Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Törene, Tokat Valisi Ozan Balcı, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanından geçenler, çalışanlar da saygı duruşuna katıldı.Alana 30 metre uzaklıktaki inşaatın 1'nci katındaki iskelede çalışan 3 işçi de saygı duruşuna geçti.

- Tokat