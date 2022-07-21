Tokat'ta atıl tarım arazisine dikilen lavantaların hasadı yapıldı - Son Dakika
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Tokat'ta atıl tarım arazisine dikilen lavantaların hasadı yapıldı

21.07.2022 14:08
Tokat'ta atıl tarım arazisine dikilen lavantaların hasadı yapıldı

Tokat Valiliğince yürütülen "Tokat Tarım" Projesi kapsamında lavanta dikilen atıl tarım arazisinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Tokat Valiliğince yürütülen "Tokat Tarım" Projesi kapsamında lavanta dikilen atıl tarım arazisinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Çamlıbel beldesinde atıl durumda bulunan ve Valilik tarafından bir üreticiye tahsis edilen araziye dikilen 1 milyon 320 bin lavanta fidesinin hasadına başlandı.

İlk hasadın yapıldığı lavanta bahçesini ziyaret eden Vali Numan Hatipoğlu, beraberindekilerle bahçeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıl tarım arazilerinin ülke ekonomisine nasıl kazandırıldığına örnek bir yeri ziyarete geldiklerini söyledi.

Tahsis edilen yaklaşık 600 dönümlük alanda oluşturulan lavanta bahçesinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Hatipoğlu, şunları aktardı:

"Önceki Valimiz Ozan Balcı döneminde başlatılmış olan bu güzel projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz özellikle aromatik bitkiler ile ilgili yapılan çalışmalarda her geçen gün daha da önemli noktalara gelmekte. Bu anlamda Tokat apayrı bir floraya sahip olmanın imkanlarını kullanacak inşallah. Güzel bir ortamdayız. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de hiçbir tarım arazisisin boş kalmamasına dair tebliğine binaen Tokatlı iş insanımız Mustafa Bey'in lavanta bahçeleri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Tokat'ımız 'lavanta merkezi', 'lavantanın başkenti Tokat' olma noktasında birkaç yıla yukarı noktalara çıkacaktır." diye konuştu.

Tahsis edilen atıl tarım arazisinde lavanta yetiştiren Mustafa Yılmaz ise Vali Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eroğlu'na teşekkür ederek, "Biz buraya lavanta ektik. İlk hasadımızı yapıyoruz. Valimiz ile daha da geliştireceğiz. Hedefimiz Tokat'ta tıbbi ve aromatik bitki olarak 10 bin dönüm alanı işletmek." ifadelerini kullandı.

Bu arada Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, lavanta bahçesinde çalışan Maviş Köybaşı ile bir süre sohbet etti.

Vali Hatipoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta atıl tarım arazisine dikilen lavantaların hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta atıl tarım arazisine dikilen lavantaların hasadı yapıldı - Son Dakika
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