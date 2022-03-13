Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı

13.03.2022 17:20

Tokat'ta yeni evlendiği kadının boşandığı eşinin kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Tokat'ta yeni evlendiği kadının boşandığı eşinin kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, M.Ö. kardeşi E.Ö. ile boşandığı karısı M.B'nin yanında kalan çocuğunu görmek için Soğukpınar Mahallesi Şeyhi Şirvani 5. Sokak'ta bulunan evin önüne gitti.

M.Ö. ile M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya, E.Ö. ile M.B'nin 10 gün önce evlendiği E.E. de karıştı.

E.Ö. yanında getirdiği av tüfeği ile M.B. ve kocası E.E'ye ateş etti.

Yaralanan E.E, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından M.Ö. ve kardeşi E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı
Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı
Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı
Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı

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Av Tüfeği, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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