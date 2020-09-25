Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük - Son Dakika

Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük

Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük Tokat'ta sabahın ilk ışıkları ile bir AVM'de başlayan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi.

Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük

TOKAT - Tokat'ta sabahın ilk ışıkları ile bir AVM'de başlayan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Maddi hasarla atlatına yangında yaklaşık 20 milyon TL'lik hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM'de saat 06.00 sularında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. AVM'nin bekçisi tarafından fark edilen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. AVM'nin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tamamını kapladı. Hırdavat malzemeleri, yanıcı petrol türevi ürünler ve mobilyaların bulunduğu yangın biranda yayıldı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın depo olarak kullanılan alana sıçradı. Yangında Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile TOMA'lar müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarını devam ettiği bölgede Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Can kaybı ve yaralı yok, maddi hasar büyük

Yangından kısa bir süre sonra olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Başkan Eroğlu, 12 bin metrekarelik alanda bulunan AVM'nin 5 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip olduğunu söyledi. Aynı zamanda AVM'nin yanındaki binanı depo olarak kullandığını beliren Başkan Eroğlu, ilk tespitlere göre yangının bilgisayar sunucularının olduğu bölümde elektrik kontağından çıktığını ifade ederek, "Bekçi yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber vermiş. Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine gelerek müdahalelerine başlamış. İçeride hırdavat malzemeler, mobilya, petrol ve türevi dediğimiz çok çabuk yanan malzemelerinde etkisi ile yangın biranda büyüdü. Yangının başından beri çalışmaları takip ediyoruz. Çevre ilçelerden ekipler ile TOMA'lar müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı yok. Büyük çaplı maddi hasar var" diye konuştu.

OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Orhan Gürgünoğlu ise yangının bekçinin ifadesine göre bilgisayarların olduğu bölümden çıkmış olduğunu kaydetti. Maddi hasarın yaklaşık 20 milyon TL olduğunu beliren Gürgünoğlu, yanıcı maddelerin olmasının yangının büyümesinde etken olduğu dile getirdi.

Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük

Türk Lirası, İtfaiye, Yangın, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Son Dakika: Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Diabate'yi transfer etti Son Dakika: Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Diabate'yi transfer etti         
15:43
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapıp insanları kandırdı! O anlar kameraya yansıdı         
11:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei