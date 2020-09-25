Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük - Son Dakika

Tokat'ta AVM yangını kontrol altına alındı, zarar büyük

TOKAT - Tokat'ta sabahın ilk ışıkları ile bir AVM'de başlayan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Maddi hasarla atlatına yangında yaklaşık 20 milyon TL'lik hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM'de saat 06.00 sularında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. AVM'nin bekçisi tarafından fark edilen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. AVM'nin ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tamamını kapladı. Hırdavat malzemeleri, yanıcı petrol türevi ürünler ve mobilyaların bulunduğu yangın biranda yayıldı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın depo olarak kullanılan alana sıçradı. Yangında Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile TOMA'lar müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarını devam ettiği bölgede Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Can kaybı ve yaralı yok, maddi hasar büyük

Yangından kısa bir süre sonra olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Başkan Eroğlu, 12 bin metrekarelik alanda bulunan AVM'nin 5 bin metrekarelik kapalı bir alana sahip olduğunu söyledi. Aynı zamanda AVM'nin yanındaki binanı depo olarak kullandığını beliren Başkan Eroğlu, ilk tespitlere göre yangının bilgisayar sunucularının olduğu bölümde elektrik kontağından çıktığını ifade ederek, "Bekçi yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber vermiş. Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine gelerek müdahalelerine başlamış. İçeride hırdavat malzemeler, mobilya, petrol ve türevi dediğimiz çok çabuk yanan malzemelerinde etkisi ile yangın biranda büyüdü. Yangının başından beri çalışmaları takip ediyoruz. Çevre ilçelerden ekipler ile TOMA'lar müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı yok. Büyük çaplı maddi hasar var" diye konuştu.

OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Orhan Gürgünoğlu ise yangının bekçinin ifadesine göre bilgisayarların olduğu bölümden çıkmış olduğunu kaydetti. Maddi hasarın yaklaşık 20 milyon TL olduğunu beliren Gürgünoğlu, yanıcı maddelerin olmasının yangının büyümesinde etken olduğu dile getirdi.