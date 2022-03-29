Tokat'ta ayı arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir vatandaşın arı kovanları, ayı saldırısı sonucu kırıldı.

İlçeye bağlı Ocakbaşı köyünde yaşayan Erhan Tokatlı'nın arazide kurulu 20 arı kovanına gece saatlerinde ayı saldırdı.

Ayının parçaladığı kovanlar, kullanılamaz hale geldi. Kovanların içindeki arılar da telef oldu.

Tokatlı, kovanlarının köy merkezine 600 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Sabah geldiğimde kovanlara ayının saldırmış olduğunu göndüm. Çok üzgünüm." dedi.