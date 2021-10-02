TOKAT'TA AYNI KAVŞAKTA BİR AYDA 19 KAZA - Son Dakika

TOKAT'ta yol yapım çalışmalarının sürdüğü kavşakta son 1 ayda 19 kaza yaşandı. Kazalar bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı

Tokat- Niksar Karayolu yol genişletme ve kavşak yapım çalışmaları kapsamında yol tek şeride düşürüldü. Yolun başlangıcında bulunan TEDAŞ kavşağında ise zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk sırasında kavşağa hatalı giren sürücüler çok sayıda hasarlı kazaya neden oldu. Kavşakta son 1 ayda bu şekilde 19 kaza yaşandı. Can kaybı yaşanmayan kazalar ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin genellikle kavşağa kontrolsüz girdikleri göze çarptı.