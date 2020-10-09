Tokat'ta, Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Tokat'ta, Azerbaycan'a bayraklı destek

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesi Azerbaycan'a destek için Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı.

Reşadiye Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına başlattığı saldırılara tepki göstermek, Azerbaycan'ı desteklemek için ilçe merkezini bayraklarla süsledi. Yurt genelinde başlatılan Azerbaycan ve Türk bayrağını şehrin muhtelif yerlerine asma duyarlılığına destek veren Reşadiye Belediye başkanı Mustafa Yılmaz, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaklarını söyledi. Başkan Yılmaz, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, "Biz iki devlet bir milletiz. Bu kardeşlik duygusunu göstermek amacıyla ilçemizi Azerbaycan ve Türk bayrakları ile donattık. Dualarımız onlarla. İnşallah bu süreçte Ermenistan zulmü bitecek ve Karabağ tekrar Azerbaycan toprağı olarak kendi topraklarına katacaklardır. Tek isteğimiz, temennimiz, dualarımız bunun üzerinedir" diye konuştu.