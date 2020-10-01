Tokat'ta Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Tokat'ta Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneğince Azerbaycan'a destek açıklaması yapıldı.

Dernek Başkanı Bayramoğlu, yaptığı basın açıklamasında, son dönemde Ermenistan'ın derin hesaplar peşinde koştuğunu belirtti.

Hocalı katliamını unutmadıklarına işaret eden Bayramoğlu, "Ata yurdumuz olan Karabağ'ı unutmadık. Karabağ'ın bir Türk toprağa olarak kalacağını biliyor ve buna inanıyoruz. Rusya'nın bölgedeki ileri karakolu olan Ermenistan'ın eliyle nelerin peşinde olduğunu hepimiz sorgulamalıyız. Yetkililer tarafından Türkiye'nin Azerbaycan'ın hak davasında her koşulda yanında olduğunun net şekilde ifade edilmesini şükranla ve memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.