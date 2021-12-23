TOKAT'ta bir bağ evinin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Erenler Mahallesi yakınındaki Soluncak Bağları'nda meydana geldi. Ahmet Arat'a ait tek katlı bağ evininin kalorifer bölümünde bulunan kabloların alev alması ile başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Dumanlarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | TOKAT'TA BAĞ EVİNDE ÇATI YANGINI - Son Dakika