Son Dakika Haberleri: Tokat'ta bağcılığa önemli destek
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Tokat'ta bağcılığa önemli destek

33 dakika önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde çiftçilere 10 bin asma bağ fidanı dağıtıldı.

Tokat'ta bağcılığa önemli destek, System.String[]
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde çiftçilere 10 bin asma bağ fidanı dağıtıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9.'su düzenlenen asma bağ fidanı dağıtımı törenle yapıldı. 8 bin adet narince, bin adet kuş üzümü ve bin adet ise bölgesel ve ulusal sofralık üzüm çeşitleri olmak üzere 10 bin adet tüplü asma fidanının üreticilere dağıtıldığı törende konuşma yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat'ın asma bağ alanı yaklaşık 15 bin dönüm olduğunu ifade ederek, "Çiftçiye desteği verip, asma dikimini bitirmemiz lazım. İnşallah yapacağımıza inanıyorum ben. Tokat asması bir numara. Hedefimiz Tokat'ı tarımının parlayan yıldızı yapmak. Çiftçimizi zenginleştirmemiz lazım. Çiftçiye, tarıma, toprağa dost olmamız lazım" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise bağ yaprağı denilince Tokat'ın akıllara geldiğine dikkat çekerek, "Üniversite olarak bölgenin en önemli tarım dallarından birisi olan bağcılık konusunda kapsamlı çalışmalar üniversitemiz tarafından yürütülmektedir. 2011'den beri hizmet veren asma fidanı ünitemizde yürütülen proje kapsamında 10 bin adet asma fidanı üreticilerimize dağıtılacaktır. Üniversite olarak ilimizde üretimin ve kalitenin artması için her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Güncel
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