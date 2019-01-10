Tokat'ta Bağımlılıkla Mücadele

Tokat'ın Turhal ilçesinde bağımlılıkla mücadele başlığı altında "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu sergilendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bağımlılıkla mücadele başlığı altında "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu sergilendi.



Turhal Kaymakamlığı tarafından "Eğitim Tokat" projesi kapsamında düzenlenen tiyatroya öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrencilerle birlikte oyunu izleyen Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, bağımlılıkla mücadele adına farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Turhal'da ortaokul seviyesindeki yaklaşık 3 bin öğrenciye seanslar halinde bağımlılıkla mücadele konusunu işleyen tiyatro oyununu izleteceklerini ifade eden Kaymakam Üçer, "Aslında her türlü bağımlılıkla mücadele ülkemiz ve gençliğimiz için memleket meselesi haline geldiği bir dönemde farkındalık ve bilinç oluşturmak gerekiyor. Bağımlılık meselesi hiçbir ayırım gözetmeden toplumumuzun tüm fertlerini hedef alan tehlikeli bir durumdur. Bu işe başlangıç noktası merak, özenti ve ailelerin ilgisizliğidir. Eğer ailemizden gereken desteği bu konularda göremiyorsak, okullarımızda rehber öğretmenlerimiz var, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde bu konunun uzmanları var. En güzeli bu işe hiç merak sarmamak ve başlamamak. Özellikle sigara ve uyuşturucuya bir şekilde başlamışsak ta bunun için bir çözüm yolu arayarak ve büyüklerimizden, öğretmenlerimizden ve devletimizin diğer kuruluşlarından destek ve yardım istemeliyiz. Her bağımlılık hususu sizi kötü bir sona götürüyor. Bu sağlığınızı kaybetme yönünde oluyor yada bir suça sürüklenerek ceza alma ve sonucunda sabıka alma şeklinde oluyor. Bu da gençliğimizin kararması demektir. Gençlik bizim istikbalimizdir. İçinizden birinizi değil hepinizi kurtarmak istiyoruz. Hepinizi bu bağımlılık konusunda uyararak bunun önünü almamız lazım" dedi. - TOKAT

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