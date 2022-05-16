Tokat'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

16.05.2022 10:59
Tokat'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklüce köyünde 2 şüpheli şahıs tarafından kesilen Türk Telekom'a ait kabloların hurda olarak satılacağı bilgisini aldı.

Niksar- Reşadiye D-100 kara yolu üzerinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, soyulmuş yaklaşık 90 kilo bakır kablo ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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