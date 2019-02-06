Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Baraj İnşaatında Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Baraj İnşaatında Kablo Hırsızlığı İddiası

34 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ta Baraj İnşaatında Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden baraj inşaatından 10 bin lira değerinde iletişim kabloları çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Yozgat'ta yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Zile, Tokat, Güncel
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