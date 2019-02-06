Tokat'ta Baraj İnşaatında Kablo Hırsızlığı İddiası
34 dakika önce
Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden baraj inşaatından 10 bin lira değerinde iletişim kabloları çalındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Yozgat'ta yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: AA
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