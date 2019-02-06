Tokat'ta Baraj İnşaatında Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir baraj inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden baraj inşaatından 10 bin lira değerinde iletişim kabloları çalındı.



Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Yozgat'ta yakaladı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı