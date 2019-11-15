Tokat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek için 15 kurban kesildi

Tokat'ın Bozatalan köyünde, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla kurban kesildi.

Emirseyit beldesine bağlı Bozatalan köyü muhtarı Ahmet Tosun, köy sakinleriyle, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla küçükbaş hayvan bağışı yapma düşüncesini paylaştı.

Köylülerin de uygun görmesiyle 15 küçükbaş hayvan toplandı. İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine durumu aktaran Tosun, kurban etlerini kavurma yaptıktan sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesine göndermek istediğini belirtti.

Kurbanlar, köyde cuma namazının ardından kesildi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için kurban kestiklerini belirterek, "Tokat'ın 15'lileri anısına 15 hayvan bağışı yapıldı. Bunları harekat bölgesine yollayacağız." dedi.