Tokat'ta başıboş hayvanlar için

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Başıboş Hayvanların Karıştığı Trafik Kazalarında Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında trafik kazası sonrası yaralanan hayvanların tedavisinin yapılması konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gazi Osman Paşa Lisesi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, projenin amacının, Tokat il sınırları içinde kara yolunda hayvanların sebep olduğu trafik kazalarında yaralanan yabani hayvanların tedavilerinin yapılması ve farklı kazalara sebep vermelerini engellemek olduğunu belirtti.

Hayvanlar her şeyden önce doğal hayatın bir parçası olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Bundan böyle aracıyla bir hayvana çarpan sürücü hayvanı veteriner hekime götürmek durumunda, tüm masraflar ise trafik sigortası tarafından karşılanacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt da hayvanların karıştığı trafik kazalarında mutlaka trafik ekiplerine haber verilmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, şu bilgileri aktardı:

"Ekiplerimizden kaza tutanağı düzenlemesini talep etmeniz gerekiyor. Ayırıca çarpmış olduğumuz hayvanı farklı kazalara sebebiyet vermemesi için taşımamız gerekiyor. Taşıyamayacak durumdaysak da yerel görevlilerden taşınması için talepte bulunmamız gerekiyor. Bu kazaların neticesinde yaralanan hayvanların sağlık tedavilerinin devam etmesi ve masrafların ödenmesi için kaza ile ilgili raporlar tamamlandığı zaman tedavi yapan kurum tarafından sigortadan ödenmesi sağlanabiliyor. Sahipli olan, küpesi veya tasması olan hayvanlar kazaya karıştığı zaman ise sigorta veya Kasko şirketi masrafları hayvan sahibinden alıyor."

Programa, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Metin Kınay, sigorta acente yetkilileri, veterinerler ve vatandaşlar katıldı.