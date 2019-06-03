Son Dakika Haberleri: Tokat'ta bayram alışverişi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ta bayram alışverişi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Tokat'ta, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta bayram alışverişi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Tokat'ta, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adnan Karagöz idaresindeki 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araç, Geyras Kavşağı'nda Mecit Avşar (39) yönetimindeki 60 H 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta sıkışan ve kurtarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu çıkartılan Musa (81) ve Nurhan Yılmaz'ın (55) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Karagöz, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hafif ticari araçta bulunanların bayram alışverişi yaptıktan sonra merkeze bağlı Tahtoba köyüne döndükleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:05 Kaynak: AA
Tokat, Güncel
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