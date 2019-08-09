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Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi

49 dakika önce

Tokat'ta, trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi D-100 kara yolunda drone ile trafik denetimi yaptı.

Tokat'ta bayram öncesi
Tokat'ta, trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi D-100 kara yolunda drone ile trafik denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekiplerince drone ile yapılan trafik uygulaması, D-100 kara yolunun Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, uygulama sırasında sürücüleri yaşam tüneline davet ederek, kurallara uymaları için trafik kazalarının görüntülerini izletti.
Yolculuk yapan sürücülerin bazılarına da polislerce istasyon önündeki spor aletleri ile spor yapmaları önerildi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat'taki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını aktardı.
Sürücülere uyarılarda bulunan Balcı, "Kaza oranlarındaki düşüşün sebebi sıkı denetimlerdir, denetimlerden gocunmamak lazım. Vatandaşlarımızın birinin bile parmağının kanamasını istemiyoruz. Trafik kazalarını azaltmaya kararlıyız. 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan proje ile yaşam tüneli çadırında sürücülere polis ekiplerimiz 2 dakikalık video izletiyor. Ayrıca bölge trafik ekiplerimiz uygulama noktasına spor aletleri kurdu. Burada 3-4 dakikalık spor egzersizleri yaptırıp vücudun kendisine gelmesini sağlıyoruz." dedi.
Uygulamaya Vali Balcı'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da katıldı.
Kurban Bayramı, Polis, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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