Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi

30.04.2022 13:03
Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi

Tokat'ta, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Tokat'ta, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla emniyet kemeri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosuyla başlatılan denetimler dahilinde trafik ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı; Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile birlikte emniyet kemeri uygulamasına katıldı. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Balcı, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi. - TOKAT

Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi
Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi
Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi
Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi

YORUMLAR
500
Samsun'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Samsun'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Tokat'ta ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı Tokat'ta ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Balcı, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta 'bayramınız kemerli olsun' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement