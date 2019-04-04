Son Dakika Haberleri: Tokat'ta BBP'nin Seçim Sonucuna İtirazı Reddedildi

Tokat'ta BBP'nin Seçim Sonucuna İtirazı Reddedildi

1 saat önce

BBP'nin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Tokat'ta BBP'nin Seçim Sonucuna İtirazı Reddedildi, System.String[]
BBP'nin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

BBP'nin, Reşadiye ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu toplantı.

Toplantı sonucunda kurul, BBP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Reşadiye'de seçimi AK Parti adayı Mustafa Yılmaz, 74 oy farkla BBP adayı Cemil Kılıç'ın önünde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Reşadiye, Tokat, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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