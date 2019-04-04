Tokat'ta BBP'nin Seçim Sonucuna İtirazı Reddedildi
1 saat önce
BBP'nin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.
BBP
'nin, Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.
BBP'nin, Reşadiye ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu toplantı.
Toplantı sonucunda kurul, BBP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Reşadiye'de seçimi AK Parti
adayı Mustafa Yılmaz, 74 oy farkla BBP adayı Cemil Kılıç
'ın önünde tamamladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 19 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak