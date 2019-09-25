Tokat'ta bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil 0-3 yaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Tokat'ta açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği iş birliği ile Türkiye'nin ilk müstakil 0-3 yaş 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşti. Düzenlenen açılışa Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk kütüphanelerinin sayısının artırılması için ağırlık verdiklerini ifade eden Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Yeni nesile daha küçük yaşlarda dokunmamız gerektiğini biliyoruz. Ama bir adım daha öteye götürdük işimizi 0-3 yaşlarına yönelik kütüphane çalışmalarına başladık. Türkiye'de ilk müstakil bebek kütüphanesinde Tokat'ta açmış bulunmaktayız. Biz bu yönüyle bebek kütüphanesinden çok şey bekliyoruz. Birincisi örnek olması, ikincisi buradaki tecrübemizi Türkiye'nin diğer yerlerine taşımaktır dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, Tokat'ta bizim sloganımız 'Okuyan Şehir Tokat, Beşikten Mezara kadara okumak. Bugün de burada bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 1,5 yaşındaki çocuğumuz Emir gelip burada kitapla haşır neşir olmaktadır. Açıyor, bakıyor, dokunuyor. İnanıyorum ki geleceğe dair de çok güzel kazanımlar elde ediyor. Bu Tokat için de Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Ben inanıyorum ki bakanlığımız Tokat'tan başlatılan bu güzel meşaleyi tüm Türkiye'mize de yayacaktır diye konuştu.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. İstiyoruz ki kitap okuma alışkanlığı Tokat'ta çocukken yayılsın ve kültür olusun. Biz kitap okumanın boş zaman olmadığına inananlardanız. Kitap okumayı, yemek yemek, gibi su içmek gibi zaman ayırması özel bir tören gibi düşünüyoruz. Tokat Türkiye'nin en zengin, en çok ve en güzel kitaplarının olduğu, nitelikli kitap okuyucularının olduğu il haline gelecek dedi.