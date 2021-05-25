Tokat'ta Behzat Bulvarı yenileniyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından Behzat Bulvarı yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin en önemli bulvarlarından olan Behzat Bulvarı'nda ışıklandırma, düzenleme, korkuluk ve peyzaj gibi birçok çalışma eş zamanlı yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları aktardı:

"Behzat Bulvarı'mızın güzelleştirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017-2018 yıllarında Behzat Bulvarı'mızın, Çekenli İş Merkezi'nden başlamak üzere, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kadar olan kısmında hem korkuluk, hem de ışıklandırma ve hem de peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızı bitirmiştik. Şimdi ise yine Çekenli İş Merkezi'nden başlamak üzere, Niksar Yolu kavşağına kadar olan toplamda 1200 metrelik alanda korkuluk çalışmalarımıza başlıyoruz. Işıklandırma çalışmalarımıza da başlıyoruz. Yine yapacağımız düzenlemeler ile birlikte ırmağın içinde gerçekleştireceğimiz ışıklandırmalar ile muazzam görüntüler elde edeceğiz. Buna ek olarak çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları ile de bütün bunları destekleyeceğiz. Böylece kalan diğer kısmımızdaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Behzat Bulvarı'mız yeni haliyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum."