Tokat'ta Behzat Deresi temizleniyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri, Behzat Deresi'ni temizliyor.

Ekipler, Behzat Deresi'nde kış şartlarında meydana gelebilecek yağışlarda olası taşkınlara sebebiyet verilmemesi için başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatı ile başlatılan çalışmaların ilk etabı Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Eroğlu, "Kış aylarında yağan yağmurlar sonucu dereler ve kanallarda oluşabilecek tıkanıklıkların su taşkınlarına yol açmaması için şehrimizin muhtelif bölgelerinde bulunan dere yatakları ve su kanallarımızda temizlik çalışmalarımızı başlattık. Şu anda ekiplerimiz şehrimizin içinden geçerek merkez ve Karşıyaka'yı birbirine bağlayan Behzat Deresi'nde çalışma yapıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, dere yataklarına evsel atıklarını atmamaları ve bunu yapanları uyarmalarıdır. İnşallah tüm derelerimizde bu çalışmayı yapacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.