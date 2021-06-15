Tokat'ta belediye altyapısını tamamladığı yerleri asfaltlayarak hizmete sunuyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri, Büyükbeybağı Mahallesi 52. Sokak'ta içme suyu hat yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 200 metrelik mesafede devam eden çalışmaların ardından yol asfaltlanarak trafiğe açılacak.

Büyük Beybağı Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, önce altyapı, sonra asfalt yaptıklarının söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren mahalle sakinlerinin istek ve taleplerine önem verdiklerini dile getiren Eroğlu, "Çalışma planlarımızı bu doğrultuda oluşturuyoruz. Yollarımızı asfalt yapmadan önce altyapıya önem veriyor, içme suyu hatlarımızı ve kanalizasyon hatlarımızı yeniliyoruz. Bölgede yaklaşık 200 metrelik mesafede 50'lik polietilen borularla yeni içme suyu hattı oluşturuyoruz. Altyapı işlemlerimizin tamamlanmasının ardından sokağımızı asfaltlayarak, trafiğe açacağız. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun." dedi.