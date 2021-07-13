Tokat'ta belediye ekipleri Behzat Bulvarı'ndaki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekiplerince Behzat Bulvarı'nda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri, Behzat Bulvarı'nda Kemer Köprü mevkisine kadar olan kısımda çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Behzat Deresi kenarında korkuluk, led aydınlatma, seyir balkonları, yürüyüş yolları ve peyzaj çalışmaları yapıyor.

Çalışmaları teknik ekibiyle inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Bulvarı'nın yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Behzat Bulvarı'nda ve dere içinde birçok çalışmanın tamamlanarak Tokat'a kazandırıldığını belirten Eroğlu, "Hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Behzat Bulvarı'mızda ilk dönemimizde belirli aralıklarla güzel çalışmalara imza atmıştık. Çekenli İş Merkezi'nden başlayarak Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanemizin olduğu alana kadar korkuluk ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Aynı şekilde Kemer Köprü mevkisinden başlayarak Yeşilırmak'a kadar ırmak içinde düzenleme yapmış ve ırmak içerisinde yeşillendirme yaparak, görsel olarak da takdir edilen güzelliklere imza atmıştık." ifadelerini kullandı.

Kalan kısımlarla ilgili çalışmalara devam ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Perakende Mahallesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Kemer Köprü mevkisine kadar olan kısımda öncelikle suyun düzenli akması için çalışmamızı tamamladık. Korkuluk çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Aynı şekilde dekoratif led ışıklandırmaları yapacağız. Her 20 metrede bir seyir terasları yapıyoruz. Bankları olan dinlenme alanlarını yapıyoruz. Kaldırımlarımızı yeniliyoruz. Kaldırımlarımızın geniş olduğu alanlarda dekoratif yeşil alanlar oluşturacağız ve insanlarımızın sporlarını yapabilmeleri için yürüyüş yollarını hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızı çok kısa sürede tamamlayacağız."